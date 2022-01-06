Воздушное пространство Ирана закрыто: рейс а/к «Армения» в Шарм-эль-Шейх перенесен

Рейс авиакомпании «Армения» 6 января в Шарм-эль-Шейх был отложен в связи с тем, что воздушное пространство Ирана закрыто.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает авиакомпания "Армения", поместив сообщение на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уважаемые пассажиры, информируем вас, что сегодняшний рейс авиакомпании «Армения»в Шарм-эль-Шейх перенесен в связи с тем, что воздушное пространство Ирана закрыто. Рейс Ереван-Шарм-эль-Шейх будет выполняться сегодня в 21:30 (ереванское время). Приносим извинения нашим пассажирам и сообщаем, что на данный момент все наши сотрудники делают все возможное, чтобы связаться с пассажирами для решения проблемы», - говорится в заявлении авиакомпании.