“Ереванский бестселлер”: лидирует “Город добрых дел”: переводы, декабрь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений: данные списка составлены по итогам продаж за декабрь.

На первом месте “Город добрых дел”. Книга привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Ее написали Марк Арен и пятеро молодых людей. В книге пять историй, в которых рассказывается о силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространился и побудил людей совершать добрые дела. Перевод: Фариды Малхасян.

На втором месте «Ешь, молись, люби» американской писательницы Элизабет Гилберт. В книге воспоминаний писательницы паломничество женщины, поиск чувственных наслаждений в культуре Италии, Индии и Индонезии, вдумчивого просветления и жизненной гармонии. Это путешествие по миру, наполненное остроумием, самоконтролем, стремлением к освобождению. Книга концентрирует внимание читателя на существенном, отвлекает от неважного, второстепенного. Она формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистическом мире, и кажется, на первый взгляд, имеющей все предпосылки для счастливой жизни, поднимает вопросы, вокруг которых возникает необходимость размышлять, и предлагает решения, которые вполне переносимы во времени и в пространстве. Перевод: Лилит Айрапетян.

На третьем и четвертом местах два тома “Унесенные ветром” Маргарет Митчелл. Действие романа происходит в Атланте, Клейтоне, штат Джорджи, в эпоху гражданской войны и становления США. Дочь богатой владелицы плантации Скарлетт О'Хара вынуждена бороться с голодом и бедностью во время и после войны, сохранить свою землю, унаследованную от отца, и попытаться найти свое счастье. Это история Золушки с противоположным повествованием. Богатая и беззаботная красавица погружается в нищету и голод. Роман о непростом взрослении беззаботной девушки. Перевод: Ануш Седракян.

На пятом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского: Марии Садоян.

На шестой горизонтали - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага – Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела: Лусине Ароян.

На седьмом месте “Безмолвный пациент” Алекса Михаэлидеса. Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным, модным фотографом, она живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно вечером, когда ее муж Габриэль вернулся со съемок, Алисия выстрелила ему пять раз в лицо, после чего она не произнесла ни слова. Алисия отказывается говорить или объяснять ситуацию, что семейную трагедию превращает в еще большую тайну, разжигающую воображение общества. Алисия сразу становится знаменитой, она от рекламы и общественного внимания прячется в психиатрической больнице и становится безмолвной пациенткой. Тео Фабер - криминальный психотерапевт, он давно ждал возможности поработать с Алисией. Чтобы узнать, почему же она убила своего мужа, он решает заставить Алисию заговорить. Перевод: Астхик Атабекян.

На восьмом месте Роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Сама автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять маленьких негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод: Элизы Саркисян.

“Девственницы” Алекса Михаэлидиса на девятом месте. Эдвард Фоска - убийца. Марианна не сомневается в этом. Но Фоска - недоступен, неосязаем. Профессора Фоску, доброжелательного и харизматичного профессора греческой трагедии в Кембриджском университете, обожают как профессора, так и студенты, особенно члены тайной группы “Девственницы”. Марианна Андрос — блестящий, но сложный и противоречивый групповой терапевт. Группа “Девственницы” привлекает ее внимание, когда в Кембридже находят тело одной из ее участниц, подруги племянницы Марианы, Зои. Марианна когда-то училась в том же университете. Она сразу понимает, что за идиллической красотой высоких башен и древними традициями скрывается что-то зловещее. Она убеждена, что убийцей является Эдвард Фоска, хотя у последнего есть разумное алиби. Но почему же профессор должен был нацелиться на студенкуа? Перевод: Астхик Атабекян.

На десятом месте книга Наринэ Абгарян “Зулали”. Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и что-то смешное находят даже в трагедии. Мир стариков, детей и взрослых - людей, потерявших веру, но не отчаявшихся, раз и навсегда погружен в измерение, где сбываются мечты. Перевела: Наринэ Гижларян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).