Отмена рейсов, приостановка продажи билетов։ авиационные последствия протестов в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане сказались на работе авиакомпаний. Ряд авиакомпаний приостановили продажу билетов, а некоторые отменили рейсы.

Как передает Арменпресс, ТАСС сообщает, что S7 Airlines сообщила о приостановке продажи авиабилетов в Казахстане до 23 января.

«В связи со сложившейся в стране ситуацией, S7 Airlines до 23 января прекратила продажу билетов на собственные рейсы в Казахстан и из Казахстана. Кроме того, временно приостановлена продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines и Air Astana, и также установлен крайний срок - 23 января», - говорится в сообщении авиакомпании.

А/к Aeroflot объявила об отмене рейсов в Алматы, Нур-Султан и Актау, запланированные на 6-7 января. Все рейсы авиакомпании Air Astana отменены до 7 января.

А/к Belavia отменила вечерние рейсы из Минска в обратном направлении. «Регулярные рейсы в Казахстан будут выполняться только по согласованию с Управлением авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, только в случае безоговорочной безопасности полетов», - говорится в сообщении.