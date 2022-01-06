Сильная и процветающая Родина требует самопожертвования и осознанности: послание Гарегина II по случаю Рождества Христов

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой Церкви, Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, направил послание к армянскому народу по случаю Рождества Христова.

Как передает Арменпресс, Гарегин Второй направил свое поздравительное послание, отметив, что путь к спасению – это жизнь по заповедям Бога, освобождение от оков греха, что является твердой гарантией долголетия человечества.

«Возлюбленный народ, в праздник Святого Рождества Господа нашего Иисуса Христа с небесным благовестием «Христос родился и нам явился» приносим Нашу любовь и добрые пожелания собравшимся в храме благочестивым верующим и всему нашему народу и вместе со склонившимися перед Сыном Божьим пастухами и ангелами славословим воплотившегося Спасителя, произнося: «Слава в вышних Тебе, великому Богу, явившемуся и пришедшему на спасение Вселенной!».

Сиянием Вифлеемской звезды тьма безнадежности рассеивается из душ, ставших Вифлеемом благодатью Рождества Младенца Иисуса. Явлением Своего Единородного Сына Бог призывает человечество сделать свои сердца свидетельством откровения о бесконечной божественной любви, очиститься от греха, измениться и спастись через обновление.

Отвергните прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновитесь духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины», — увещевает апостол (Ефес.4:22-24).

Путь обновления и спасения человека — это жизнь по заповедям Божьим, освобождение от оков греха, что является твердым залогом вечного жития человечества, залогом вечного блаженства. Наш Спаситель Господь, как залог бесконечной любви Бога к человеку и заботы, уверяет, что мир может измениться, реальность страданий и несправедливости может обратиться в место блаженства, согласно свидетельству пророка Исайи: «Кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]» (Ис. 40.4-5)», - сказал Верховный Патриарх.

По словам Католикоса Всех Армян, ангельское благовестие Святого Рождества приносит в эти дни утешение и умиротворение переживающим боль катастрофических потерь в войне, разбитым и встревоженным, обеспокоенным неопределенностями нашим сердцам, дабы мы могли укрепиться спасительными дарами Господними, преобразиться верой и восторжествовать с надеждой. Несомненно, с таким духом и житием мы сможем преодолеть невзгоды и лишения, стать сильнее как народ и гощдарство, как родина и диаспора.

«Наши отцы учили нас быть непоколебимыми перед бедствиями и бедами. Не позволим заботам и потребностям, тревогам за будущее родины победить нас. Будем едины и сплочены как на родине, так и в наших общинах по всему миру. Наша разобщенность и разъединенность приведут к новым потерям, попирая наши большие и малые победы. В нынешней сложной ситуации нам следует образумиться, отказаться от процессов, удаляющих нас от Бога, и прочно утвердить нашу жизнь на национальных и духовных ценностях, испытанных веками и гарантирующих вечное существование нашего народа. У всех нас есть священный долг перед памятью наших чад, принявших венец мученичества за Родину, приложить самоотверженные усилия за нашу страну, за свободную жизнь Арцаха, ради непоколебимости армянской государственности и сохранения в невредимости нашей национальной идентичности», - отметил Католикос.

Гарегин II добавил, что интересы Отечества превыше всего, свободная и безопасная жизнь нашего народа – приоритетна. Воплощение видения сильной и процветающей Родины требует сознания и духа обязательств и самопожертвования, честного и справедливого труда и образа жизни, основанного на духовных, моральных ценностях.

«Эту миссию возможно осуществить на ярком примере нашего Господа, который, по Его слову, пришел не для того, чтобы Ему служили, оказывали должное или честь, а для того, чтобы послужить (Мф. 20:28). Каждая должность и власть в общественной, политической или государственной сфере должна служить прогрессу страны, общему благоденствию и благосостоянию, как и в благочестивой, боголюбивой семье. Когда должность перестает восприниматься как служение, она становится причиной произвола, злых и несправедливых деяний, в то время как добрым делами во благо нации и Отечества, проявлением опеки, любви и заботы друг к другу мы обретем силу и мощь, чтобы преодолеть невзгоды и трудности, благоустроить страну. Верим, что, жизнью, обновленной таинством Святого Рождества Спасителя, мы сможем создать новую реальность, где восторжествуют взаимопонимание и солидарность, правомыслие и преданность Родине, новая действительность, где каждое обязательство будет нацелено на реализацию чаяний и стремлений нашего народа. С этим видением и дарованным Христом благодатью спасения, дорогие верующие, изменим ход нашей жизни и всегда будем идти по животворной стезе восхождения и любви.

В душеобновляющий день Святого Рождества и Богоявления, дорогие, помолимся вместе, дабы Всевышний Бог благословил, хранил и сохранял в мире наше Отечество и весь мир. Помолимся, чтобы наша Родина стала яслями божественного присутствия, и души чад нашего народа укрепились верой и оптимизмом. Да направит нас Господь с помощью всеохраняющей Святой Длани Своей шествовать по тропам добрых деяний веры и прославлять Его Святое Имя ныне и присно и вовеки. Аминь. Христос родился и нам явился! Вам и нам благая весть! Аминь», - заключил Первоиерарх Армянской Апостольской Святой Церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II.