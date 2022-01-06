В Алматы началась антитеррористическая операция - есть жертвы

Правоохранительные органы начали антитеррористическую спецоперацию в Алма-Ате, где продолжаются беспорядки.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в комендатуре города.

«В городе началась специальная антитеррористическая операция по наведению порядка», - говорится в сообщении.

Городской совет призвал жителей Алма-Аты «сохранять спокойствие, помогать правоохранительным органам в восстановлении конституционного порядка и обеспечивать общественную безопасность».

Двое военнослужащих ВС Казахстана погибли в результате антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты.

Ранее президент Казахстана Токаев сообщил, что террористические группы захватили аэропорт Алма-Аты, где также находятся иностранные самолеты.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ немедленно приступает к консультациям с руководителями стран-участниц ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане. Об этом ранее написал премьер-министр РА на своей странице в Facebook․

«Только что я разговаривал по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомардом Токаевым.

«Принимая во внимание обращение президента Казахстана, который ожидает помощи ОДКБ в преодолении ситуации в Казахстане, я - как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, немедленно начинаю консультациям с руководителями государств-членов ОДКБ».