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Среди пострадавших в ходе происходящих в Казахстане событий нет граждан Армении: МИД

Среди пострадавших в ходе происходящих в Казахстане событий нет граждан Армении: МИД

По данным посольства Армении в Казахстане, в настоящее время среди пострадавших в ходе происходящих в Казахстане событий нет граждан Республики Армения. Об этом сообщил Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Они начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие центры.


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