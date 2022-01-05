Среди пострадавших в ходе происходящих в Казахстане событий нет граждан Армении: МИД

По данным посольства Армении в Казахстане, в настоящее время среди пострадавших в ходе происходящих в Казахстане событий нет граждан Республики Армения. Об этом сообщил Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Они начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие центры.