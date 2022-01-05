Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

На всей территории Казахстана ввели режим ЧП

На всей территории Казахстана ввели режим ЧП

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает канал "Мир-24".

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.

В среду Токаев на фоне беспорядков сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Они начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие центры.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]