Карен Манукян назначен вице-губернатором Ширакской области
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Карен Манукян назначен заместителем губернатора Ширакской области Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства e-gov.am.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:30 На всей территории Казахстана ввели режим ЧП
- 21:17 Карен Манукян назначен вице-губернатором Ширакской области
- 20:46 В Алма-Ате протестующие подожгли здание телеканала "Казахстан"
- 20:38 Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве
- 20:29 Делегация МО Армении в Иркутске примет участие в заседании межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству
- 20:16 Арнак Аветисян назначен председателем Комитета по управлению государственным имуществом
- 19:59 Премьер-министр Пашинян поздравил армян всего мира с Рождеством Христовым
- 19:22 В Казахстане отключили интернет
- 18:40 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность председателя Совета безопасности страны
- 17:45 Предстоящие на 6 января мероприятия
- 17:42 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 295,2 млн
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-01-22
- 17:36 Азиатские индексы - 05-01-22
- 17:32 Армения и Египет предпринимают шаги по углублению сотрудничества в сфере туризма
- 17:29 Sony создаст подразделение в сфере электромобилей
- 17:25 В Армении пока не выявлено ни одного случая заражения штаммом омикрон
- 17:15 Вагаршак Арутюнян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в РФ
- 17:03 Андраник Григорян - генеральный исполнительный директор, председатель Директората "Конверс Банка"
- 17:01 Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
- 16:40 COVID-19: по стандартам ЕС Армения сейчас находится в зеленой зоне
- 16:35 Toyota впервые стала лидером американского авторынка по итогам года
- 16:23 Сурен Чахалян назначен техническим директором Футбольной федерации Армении
- 15:55 США могут перебазировать в Европу своих военнослужащих при необходимости
- 15:42 Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана
- 15:26 В Белом доме призвали быстро договориться о восстановлении СВПД
18:05, 30.12.2021
Просмотрели 3247 раз Что говорится в подписанном Байденом законе Конгресса США о Карабахской войне и военнопленных?
21:48, 29.12.2021
Просмотрели 1782 раз Предъявлено обвинение израильской компании, которая использовала БПЛА против армянских позиций
17:54, 29.12.2021
Просмотрели 1601 раз Школы и детские сады Гадрута и Шуши будут иметь свои новые отдельные здания в Степанакерте: президент Арцаха
19:14, 30.12.2021
Просмотрели 1588 раз Министр здравоохранения РФ заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии
14:30, 30.12.2021
Просмотрели 1528 раз В вопросе возвращения армянских пленных существенным будет предстоящее заседание ОБСЕ: посол Польши в Армении