Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве. Как сообщает Арменпресс, об этом написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян на своей странице в Facebook.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]