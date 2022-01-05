Премьер-министр Пашинян поздравил армян всего мира с Рождеством Христовым

Премьер-министр Никол Пашинян в сочельник поздравил армян всего мира с Рождеством Христовым. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян прочитал Псалом Давида, попросив Бога спасти Армению и Арцах от всех бед.

«Дорогие соотечественники, сегодня сочельник, и я хочу поздравить вас с Рождеством Христовым с помощью псалма. Псалом 24: молитва в момент опасности:

“Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою.

Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да постыдятся беззаконнующие втуне.

Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.

Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!

Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.

Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.

Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно.

Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать.

Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю.

Тайна Господня - боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.

Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои.

Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен.

Скорби сердца моего умножились; выведи меня из бед моих, призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои.

Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня.

Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю.

Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь”.

Избавь, Боже, Армению и Арцах от всех скорбей его.

С Рождеством Христовым».