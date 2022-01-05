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Азиатские индексы - 05-01-22

Азиатские индексы - 05-01-22

ТОКИО, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.10% и составил 29332.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.45% и составил 2039.27 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.02% и составил 3595.18 пункта, а HANG SENG снизился на 1.64% и составил 22907.25 пункта.


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