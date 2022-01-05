Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
Инфицированный коронавирусом младенец, которому было всего четыре месяца, скончался в тбилисской детской больнице имени Цицишвили. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ТВ Пирвели.
Малыша доставили в клинику в канун Нового Года – 31 декабря, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.
По словам врачей, состояние младенца усугубило сопутствующее заболевание.
На данный момент в реанимационном отделение клиники Цицишвили находятся около десяти детей. Состояние одного из них критическое.
Накануне, 4 января, в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси также скончался ковид-зараженный младенец.
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