Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии

Инфицированный коронавирусом младенец, которому было всего четыре месяца, скончался в тбилисской детской больнице имени Цицишвили. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ТВ Пирвели.

Малыша доставили в клинику в канун Нового Года – 31 декабря, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.

По словам врачей, состояние младенца усугубило сопутствующее заболевание.

На данный момент в реанимационном отделение клиники Цицишвили находятся около десяти детей. Состояние одного из них критическое.

Накануне, 4 января, в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси также скончался ковид-зараженный младенец.