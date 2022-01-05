США могут перебазировать в Европу своих военнослужащих при необходимости

США пока не планируют увеличить военное присутствие в Европе, но если от стран-союзниц по НАТО поступит запрос, то Вашингтон его рассмотрит, как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов представитель Пентагона Джон Кирби.

"Если возникнет ситуация с вторжением (России на Украину - ИФ), если некоторые из наших союзников по НАТО запросят дополнительные силы, то мы конструктивно рассмотрим эти запросы", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о возможности увеличения присутствия сил США в Европе.

"Пока что ничего из этого не произошло", - добавил он.

Кирби напомнил об уже существующем "очень большом и надежном присутствии" сил США в Европе. По его словам, при необходимости Вашингтон может перебазировать в Европу своих военных.

"У нас много сил, и некоторые из них можно перебазировать, если бы были запросы", - сказал он.