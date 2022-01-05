Мгер Григорян возглавит межправительственную комиссию Армении и Ирана

Председателем межправительственной комиссии Республики Армения и Исламской Республики Иран с армянской стороны назначен вице-премьер Мгер Григорян.

Как сообщает «Арменпресс», 11 декабря 2019 года премьер-министр утвердил список органов государственного управления и других органов, входящих в состав армянской стороны межправительственной комиссии Республики Армения и Исламской Республики Иран.

11 декабря 2019 года на момент утверждения решения председателем армянской стороны комиссии был назначен Сурен Папикян, который тогда был министром территориального управления и инфраструктур РА.