Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

Правительство 15% акций Зангезурского медно-молибденового комбината передаст Фонду ANIF

Правительство 15% акций Зангезурского медно-молибденового комбината передаст Фонду ANIF

Правительство Армении передаст Фонду государственных интересов Армении в доверительное управление 15% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, сохранив право государственной собственности на акции. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства проект представил вице-премьер Амбарцум Матевосян.

Он отметил, что предлагается, чтобы упомянутый договор о доверительном управлении от имени Республики Армении был подписан Аппаратом премьер-министра.

Вице-премьер напомнил, что Фонд государственных интересов Армении является коммерческой организацией со 100% государственной собственностью, одним из мандатов которой является эффективное представительство государства как собственника в стратегических активах государства.

«Посредством ANIF Республика Армения эффективнее сможет реализовать свое долевое участие в компании», - заявил Матевосян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]