Правительство 15% акций Зангезурского медно-молибденового комбината передаст Фонду ANIF
Правительство Армении передаст Фонду государственных интересов Армении в доверительное управление 15% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, сохранив право государственной собственности на акции. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства проект представил вице-премьер Амбарцум Матевосян.
Он отметил, что предлагается, чтобы упомянутый договор о доверительном управлении от имени Республики Армении был подписан Аппаратом премьер-министра.
Вице-премьер напомнил, что Фонд государственных интересов Армении является коммерческой организацией со 100% государственной собственностью, одним из мандатов которой является эффективное представительство государства как собственника в стратегических активах государства.«Посредством ANIF Республика Армения эффективнее сможет реализовать свое долевое участие в компании», - заявил Матевосян.
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