Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

СМИ: КНДР запустила одну, предположительно, баллистическую ракету с наземной установки

СМИ: КНДР запустила одну, предположительно, баллистическую ракету с наземной установки

КНДР в среду запустила одну, предположительно, баллистическую ракету с наземной установки в сторону Японского моря. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные Комитета начальников штабов Республики Корея.

Отмечается, что южнокорейские военные находятся в контакте с США и продолжают анализировать данные о запуске.

По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море. Как отмечает телеканал NHK, место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

На данный момент японское оборонное ведомство также анализирует информацию об осуществленном в среду КНДР запуске и пока не может предоставить точные данные о месте падения, высоте полета ракеты и других подробностях случившегося.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года. Тогда она осуществила пуск новой баллистической ракеты подводных лодок.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]