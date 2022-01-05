Премьер-министр решение о сокращении нерабочих дней в новогодние праздники считает оправданным

Никол Пашинян объявил, что решением о сокращении нерабочих дней в новогодние праздники правительство заявило, что в ближайшие годы мы должны больше сосредотачиваться на конкретных результатах работы. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства 5 января премьер-министр сказал, что это политическое решение было принято после долгих лет обсуждений.

«Считаю это оправданным решением. Фактически, мы должны заявить, что этим решением мы подчеркиваем, что в ближайшие годы мы должны больше сосредотачиваться на конкретных результатах работы. Подчеркиваю, что этим мы никоим образом не умаляем право наших граждан на отдых, потому что, во-первых, законодательством установлено 20 рабочих дней отпуска для работающих граждан, плюс к этому у нас 12 нерабочих дней. Хочу подчеркнуть, что эта политика не временная, мы должны привыкнуть к такому образу жизни, потому что мы не намерены вносить какие-либо изменения. Мы приняли свое политическое решение, так и будем двигаться дальше», - подчеркнул премьер-министр.

В ноябре 2021 года Национальное собрание РА приняло законопроект правительства, сокращающий нерабочие дни в новогодние праздники, оставив нерабочими днями 31 декабря, 1, 2 января и 6 января.