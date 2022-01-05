Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

На автодорогах Ашоцка, Севана и на перевале Варденяц идет снег

На автодорогах Ашоцка, Севана и на перевале Варденяц идет снег

Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 5 января на автодорогах Ашоцка, Севана и на перевале Варденяц идет снег.

Как передает «Арменпресс», на автодорогах Ашоцк-Бавра, Горайк-Цхук-Сисиан, на поворотах Тигранашена - местами гололедица.

Перевал Варденяц труднопроходим для всех видов транспорта.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]