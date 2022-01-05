Известны даты проведения государственных выпускных экзаменов

Сдача государственных выпускных экзаменов 2021/2022 учебного года 12-х классов в Армении начнется с 11 января. Как сообщили «Арменпресс» в Центре аттестации и тестирования Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, первый выпускной экзамен по предмету «Армянский язык и литература» состоится 11 января. Экзамен по предмету «История Армении» пройдет 12 января, а экзамен по математике - 14 декабря.

Для учащихся классов с преподаванием на русском языке экзамен по русскому языку и литературе будет проведен в период экзаменов. В этот же период для учащихся классов национальных меньшинств будет проведен экзамен по предмету «Родной язык и литература».

Все, кто не сдадут выпускные экзамены в январе, смогут сдать их в июне.