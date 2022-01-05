Европейские индексы - 04-01-22
МОСКВА, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.82% и составил 16152.61 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.39% и составил 7317.41 пункта, британский FTSE вырос на 1.63% и составил 7505.15 пункта, а российский RTSI снизился на 0.01% и составил 1622.58 пункта.
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