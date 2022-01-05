Цены на цветные металлы - 04-01-22

ЛОНДОН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.46% и составила 2823.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.54% и составила 9630.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.26% и составила 2295.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.67% и составила 20610.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.02% и составила 38700.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.06% и составила 3541.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.