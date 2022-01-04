Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял апостольского нунция в Ливане

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял 4 января апостольского нунция в Ливане архиепископа Жозефа Спитери. Как передает Арменпресс, об этом сообщает католикосат Великого Дома Киликийского.

Апостольский нунций передал Араму I письмо Папы Франциска, в котором Его Святейшество поздравляет Католикоса с Новым годом и Рождеством Христовым.

На встрече была затронута встреча ливанских христианских лидеров в Ватикане 1 июля 2021 года, а также текущие политические и экономические проблемы в Ливане.