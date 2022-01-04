Рекордные 28 тыс нелегальных мигрантов в 2021 году прибыли в Великобританию через Ла-Манш

Больше 28 тыс. нелегальных мигрантов попали на территорию Соединенного Королевства в 2021 году, преодолев пролив Ла-Манш, что является рекордным для страны показателем. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник информагентство "PA Media", изучившее статистические данные, опубликованные МВД Великобритании.

В 2020 году по морю в королевство переправилось лишь 8 417 человек. За год число просителей убежища, воспользовавшихся этим маршрутом, выросло более чем в три раза, достигнув 28 395 человек, согласно подсчетам "PA Media". Наибольший приток нелегалов был отмечен в ноябре, когда в Великобританию на надувных лодках переправилось почти 7 тыс. человек, из них больше 3 тыс. в течение шести дней.

Власти Великобритании и Франции уже неоднократно заявляли об укреплении сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, однако справиться с проблемой пока не удается. В начале июля МВД королевства представило на рассмотрение парламента законопроект о реформировании системы получения убежища в стране. По словам главы ведомства Прити Пател, правительство консерваторов намерено "создать справедливую, но жесткую систему, которая разрушит бизнес-модель преступников, организующих незаконную и опасную транспортировку людей в Соединенное Королевство".

"Получение убежища не должно предполагать перемещения просителей из страны в страну в поисках лучших условий. Они также не должны рисковать жизнями, пересекая Ла-Манш и способствуя обогащению преступных группировок, - заявил РА замглавы МВД королевства Том Парсглав.

24 ноября в районе Кале перевернулась лодка с мигрантами, на борту которой находилось несколько десятков человек, 27 пассажиров погибли. После этого глава британского правительства Борис Джонсон предложил французской стороне начать вести совместное с Великобританией патрулирование берегов Франции и принять обратно тех нелегалов, которым удалось пересечь Ла-Манш. Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг предложения Лондона, назвав их несерьезными. На фоне спора лидеров была отменена встреча глав МВД двух стран. По данным газеты The Times, в Лондоне ждут результатов предстоящих в апреле президентских выборов во Франции, чтобы вновь попытаться достичь компромисса с Парижем.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что французские спасательные и пограничные службы в период с января по конец ноября 2021 года остановили 7,8 тыс. нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию.