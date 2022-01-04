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Король и королева Швеции заразились коронавирусом

Король и королева Швеции заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии дали положительный результат, у монаршей четы незначительные симптомы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает "Шведское радио" со ссылкой на Королевский двор.

"Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах", - говорится в сообщении радио.

Отмечаются, что король и королева полностью вакцинированы от COVID-19 и прошли ревакцинацию.

Королю Швеции 75 лет, его супруге – 78.


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