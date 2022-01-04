Госпитализированный президент Бразилии Болсонару не нуждается в операции

Президент Бразилии Жаир Болсонару, госпитализированный с проблемами с кишечником, не нуждается в операции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает новостной портал G1 со ссылкой на медиков.

Болсонару попал в больницу накануне. Как сообщил сам президент, он может быть прооперирован.

"Медики, наблюдающие президента, исключили необходимость новой операции", - отмечает СМИ.

Состояние здоровья президента удовлетворительное, ему назначена жидкая диета.

В июле 2021 года Болсонару уже был госпитализирован из-за кишечной непроходимости.

Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.