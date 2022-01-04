Президент Казахстана обратился к демонстрантам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников, вышедших на улицы для участия в акциях протеста после подорожания сжиженного газа, не поддаваться призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом в первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Во вторник члены комиссии сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа в Мангистауской области. Митинги и акции протеста проходят во многих городах страны.

"Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге (0,11 доллара - ред.) за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", - написал Токаев в Twitter.

Он также добавил, что другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе намеченного на среду рабочего совещания в столице.