Запрещена публичная демонстрация табачных изделий или их аксессуаров в торговых пунктах
17:49, 4 Январь, 2022
С 1 января 2022 года вступил в силу закон Республики Армения «Об уменьшении и предотвращении вреда, причиненного здоровью вследствие потребления табачный изделий и их заменителей».
Как сообщает Арменпресс, согласно закону, запрещается публичная демонстрация табачных изделий или их аксессуаров, или заменителей табачных изделий в торговых залах и объектах общественного питания.
Несоблюдение закона влечет наложение штрафа в размере 200-250 тыс драмов.
Повторение того же нарушения в течение шести месяцев с момента наложения административного взыскания влечет наложение штрафа в размере двойного административного взыскания.
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