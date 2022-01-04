Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари Арагацотнского региона, закрыта.

Варденяцский перевал труднопроходим для всех видов транспортных средств.

В районах Амасия и Ашоцк Ширакского региона идет снег.

На поворотах Тигранашена Араратского региона, в Арагацотнском и Гегаркуникском регионах и на автодорогах Гюмри-Бавра, Артик-Алагяз Ширакского региона местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.