Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии

Движение автотранспорта в большинстве сел высокогорной Аджарии ограничено из-за сильного снегопада, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Аджарии.

В ведомстве отмечают, что очистка дорог от снежного покрова в районе Хуло, Шуахеви и Кеда продолжается в непрерывном режиме.

А очистительные работы на основных направлениях, связывающих административные единицы, завершены. Остальные дороги будут поэтапно расчищены.

Интенсивные работы ведутся и на дорогах местного значения, связывающих села.

Кроме того, в районе Кеда на нескольких направлениях проводится очистка мест схода оползня.