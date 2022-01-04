Азиатские индексы - 04-01-22
ТОКИО, 4 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.77% и составил 29301.79 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.90% и составил 2030.22 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.20% и составил 3632.33 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 23289.84 пункта.
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