В НАТО заявили о проведении переговоров с Россией 12 января

Переговоры между НАТО и Россией состоятся 12 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного блока.

"Диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность НАТО действиями Москвы <…> и проходить с учетом мнения европейских партнеров НАТО", — сказал источник.

В середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял замглавы российского МИД Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.

Переговоры будут проходить по трем трекам: 10 января в Женеве состоится встреча на уровне представителей МИД России и США, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ в Вене.