Два человека погибли во время крушения израильского военного вертолета

Вертолет ВВС Израиля потерпел крушение в районе портового города Хайфа, в результате погибли два человека, один пострадал, как передает Арменпресс, об этом сообщила армейская пресс-служба во вторник.

В сообщении говорится, что погибли пилоты вертолета, пострадал член экипажа, выполнявший роль "воздушного наблюдателя". Он отправлен в госпиталь.

Начато расследование причин и обстоятельств крушения, говорится в сообщении.