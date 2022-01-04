Два человека погибли во время крушения израильского военного вертолета
16:12, 4 Январь, 2022
Вертолет ВВС Израиля потерпел крушение в районе портового города Хайфа, в результате погибли два человека, один пострадал, как передает Арменпресс, об этом сообщила армейская пресс-служба во вторник.
В сообщении говорится, что погибли пилоты вертолета, пострадал член экипажа, выполнявший роль "воздушного наблюдателя". Он отправлен в госпиталь.
Начато расследование причин и обстоятельств крушения, говорится в сообщении.
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