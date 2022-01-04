СМИ: в ФРГ "зеленые" поддержат второй президентский срок Штайнмайера
Германская партия "Союз-90"/"зеленые" поддержит кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера и откроет ему путь ко второму президентскому сроку. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал ARD со ссылкой на собственные источники.
Ранее кандидатуру Штайнмайера поддержали имеющая большинство в Бундестаге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а также входящая в правящую коалицию Свободная демократическая партия (СвДП). "Зеленые" не спешили занимать позицию, так как изначально собирались выдвинуть на высший государственный пост женщину.
Президента ФРГ выбирает специальный конституционный орган - Федеральное собрание. Он состоит из депутатов Бундестага и представителей федеральных земель. Голосов СДПГ, СвДП и "зеленых" хватит, чтобы действующий президент был избран на второй срок.
Как ожидается, Федеральное собрание изберет на второй срок Штайнмайера 13 февраля 2022 года.
Штайнмайер сменил в 2017 году на посту главы германского государства Йоахима Гаука.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм