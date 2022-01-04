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Строительство дороги Цовак-Ахпрадзор полностью завершено

Строительство дороги Цовак-Ахпрадзор полностью завершено

В конце 2021 года полностью  была завершена реконструкция межобщинной автодороги Цовак-Лчаван-Макенис-Ахпрадзор, которая проводилась на средства Всемирного банка.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникской администрации,  стоимость программы составила 1,4 млрд драмов. Общая протяженность отремонтированной дороги - 14,4 километра, из которых 11,4 километра - заасфальтированы, 3 километра на участке Макенис-Ахпрадзор - загрунтованы. Асфальтированная территория составила 78 800 квадратных метров, протяженность построенных тротуаров - 3 800 погонных метров. Уложено 17 000 квадратных метров гравия. Около 4 км из 11,4 км асфальтированной дороги находятся внутри населенных пунктов», - рассказали в Управлении градостроительства администрации Гегаркуникской области.

Хосров Хлгатян


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