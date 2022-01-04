В МИД КНР призвали все стороны СВПД проявить гибкость

Китай призывает все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме проявить гибкость, чтобы как можно раньше добиться скорейшего прорыва в переговорном процессе по возобновлению соблюдения сделки, заявил на брифинге во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

На этой неделе в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров, он начался 27 декабря, на новогодние праздники была взята короткая пауза, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера переговоры в Вене возобновились после приостановки на новогодние каникулы, и мы внимательно следим за ходом переговоров… Мы должны осознать, должны четко понимать, что причина, по которой мы сегодня здесь, почему СВПД находится в кризисе и опасности, заключается в одностороннем выходе США, это коренная причина нынешнего кризиса, и естественно, что США должны предпринять меры по снятию своих санкций, я бы сказал, незаконных санкций, потому что санкции уже были сняты СБ ООН", - заявил дипломат.

И на этом основании, указал он, Иран должен вернуться к выполнению своих обязательств.

"Второе, что следует указать, это то, что каждая сторона должна придерживаться гибкого подхода в переговорах, мы знаем, что нужно решить крайне сложные проблемы, поэтому мы призываем все стороны проявить гибкость, чтобы учесть законные озабоченности всех сторон и добиться скорейшего прорыва", - подчеркнул он.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.