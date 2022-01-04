Кипр ужесточил правила въезда для туристов

Кипр ужесточает правила въезда для путешественников: с 4 января все пассажиры независимо от вакцинации должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета. Соответствующее решение принял совет министров островного государства. Постановление действует до 15 января, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С 4 января с 23:00 пассажиры в возрасте от 12 лет, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное обследование ПЦР за 48 часов до вылета. Решение распространяется на всех пассажиров, независимо от того, прошли ли они вакцинацию раньше", - сообщило министерство здравоохранения Кипра.

Это требование применяется и к тем пассажирам, которые путешествуют 4 января или позже и заполнили карту полета на Кипр (CyprusFlightPass) в течение 48 часов до 4 января, уточняет минздрав.

Раньше требовалось пройти ПЦР-тест на вирус в течение 72 часов до вылета.

"Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от вакцинации, проходят лабораторный анализ ПЦР, его стоимость оплачивает пассажир", - отмечает министерство. Пассажиры, за исключением получивших бустерную дозу вакцины, должны также пройти экспресс-тест на выявление антигена COVID-19 в течение 72 часов с момента прибытия.

Это относится к пассажирам из всех стран, которым разрешен въезд на Кипр. Помимо стран-членов Европейского Союза, малых государств (Андорры, Монако, Ватикана, Сан-Марино) и членов Шенгенской зоны (Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии), въехать на Кипр могут также граждане ряда третьих стран, среди которых Россия.

Кипр ужесточает санитарные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации – на острове последние дни резко выросло количество инфицированных, поскольку распространяется штамм "омикрон". На Кипре сейчас обязательно использование защитной маски в помещениях и на улице. Вход в ночные клубы, на банкеты и свадьбы разрешен только вакцинированным и только при наличии отрицательного теста. Посетители должны сидеть, танцы запрещены.