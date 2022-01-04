Китай продолжит модернизировать свои ядерные вооружения

Пекин продолжит работать над модернизацией своего ядерного арсенала в соответствии с нуждами национальной безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник на пресс-конференции заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала для решения вопросов надежности и безопасности", - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что "заявления США о том, что Китай значительно увеличивает свой ядерный потенциал, не соответствуют действительности".

В ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что Китай способен довести размер своего ядерного арсенала до 700 ядерных боезарядов к 2027 году и как минимум до 1 тыс. к 2030 году.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2021 году лидерами по количеству ядерных вооружений стали Россия, США и Китай, их арсеналы, согласно сведениям института, насчитывали 6,2 тыс., 5,5 тыс. и 350 единиц соответственно.