«Спутник Лайт», произведенный в Армении, уже в применении: он будет использоваться в качестве бустера

Вакцины от COVID-19, применяемые в Армении дополнились еще одной - вакциной «Спутник Лайт», которая производится в Армении с использованием технологии вирусного вектора, и предназначена для использования лишь в качестве бустера.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав РА.

Вакцина показана в целях профилактики COVID-19 для лиц от 18 лет и старше.

Министерство еще раз напомнило, что 18-летние, особенно те, кто находится в группе риска, через 6 месяцев после получения второго компонента вакцины от COVID-19 могут получить бустерный компонент, благодаря чему будут более защищенными, особенно в контексте распространения в мире штамма омикрон.

«Спутник Лайт» производится в Армении фармацевтической компанией «Ликвор». В декабре министр здравоохранения Анаит Аванесян объявила, что, как и в случае с другими вакцинами, государство закупит «Спутник Лайт», и граждане в качестве ревакцинации будут получать его бесплатно.