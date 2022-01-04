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Вышла в свет книга Артавазда Пелешяна «Делай фильмы и молчи»

Вышла в свет книга Артавазда Пелешяна «Делай фильмы и молчи»

Вышла в свет книга мемуаров яркого представителя художественного и документального кино Артавазда Пелешяна «Делай фильмы и молчи».

Как сообщает «Арменпресс», книга издана при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

В книге Артавазд Пелешян представляет памятные эпизоды из своего детства, отрочества, юности и всей своей жизни и творческой деятельности.

Это очень интересная работа, которая ориентирована не только на киноаудиторию всемирно известного режиссера. Благодаря художественному мышлению, умению автора рассказывать с тонким юмором книга может заинтересовать всю читательскую аудиторию.

В Амстердаме на IDFA - Амстердамский международный фестиваль документального кино недавно прошел вечер, посвященный классику мирового кино Артавазду Пелешяну. В честь творца состоялась премьера его фильма «Природа». В рамках фестиваля за неоценимый вклад в сферу кино Пелешян был награжден наградой «За творческие достижения». Министр ОНКС РА Ваграм Думанян и заместитель министра Ара Хзмалян посетили великого мастера и поздравили его с полученной наградой.


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