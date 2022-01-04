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Трамп назвал Twitter позором демократии

Трамп назвал Twitter позором демократии

Бывший президент США Дональд Трамп назвал социальную сеть Twitter позором демократии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в его заявлении, которое распространила в понедельник пресс-служба экс-президента.

Трамп комментировал блокировку аккаунта в Twitter члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин за распространение недостоверных сведений о коронавирусе. Сам Трамп был навсегда заблокирован в Twitter после штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года.

"Twitter - это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook. Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют точку зрения только радикальных "левых", и их все ненавидят. Они - позор для нашей страны. А ты, Марджори, продолжай бороться!"

Социальная сеть Facebook также заблокировала Трампа после 6 января 2021 года, однако сохранила возможность пересмотра этого решения в будущем.


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