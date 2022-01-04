В Армении за прошедший день подтверждено 90 случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 4 января в Армении всего подтверждено 345 126 случаев заражения COVID-19, 332 201 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 7 986 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 429 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 036 тестов. Подтверждено 90 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 203 заболевших, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 миллиона 581 573 тестирований.