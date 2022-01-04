Полиция Армении за прошедшие сутки раскрыла 57 преступлений

Согласно сводкам оперативных отчетов полиции, с 3 по 4 января подразделениями Полиции РА выявлено 57 преступлений, 5 из которых были совершены ранее. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

Среди них: кража личного имущества - 31 случай, причинение телесных повреждений - 5, насилие в семье - 3, мошенничество, обнаружение наркотиков, злоупотребление властью - по 2 случая, похищение, незаконное присвоение или растрата, умышленное повреждение имущества, насилие в отношении государственного служащего, угроза убийства - по 1 случаю.

Обнаружено 12 разыскиваемых лиц. Добровольно явились 5 разыскиваемых лиц.

Зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений выявлено 5 случаев хищения личного имущества.

За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, восемь получили ранения.

Уведомление: Лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.