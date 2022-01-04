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На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник электронная версия австрийской газеты Heute.

Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. Тесты выявили у всех зараженных "атипичную комбинацию мутаций", пишет издание.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

Информация об обнаружении новой мутации на юге Франции распространена в понедельник вечером также в крупнейших немецкоязычных СМИ.


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