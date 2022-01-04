Время в Ереване: 11:07:36,   4 Январь

Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом

Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом

Дорожный департамент сообщает, по положению на 09:00  4 января на автодорогах Талина, Абовяна и Раздана местами гололедица.

Как передает «Арменпресс», перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]