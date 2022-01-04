Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом
09:19, 4 Январь, 2022
Дорожный департамент сообщает, по положению на 09:00 4 января на автодорогах Талина, Абовяна и Раздана местами гололедица.
Как передает «Арменпресс», перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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