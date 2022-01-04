Дорожный департамент сообщает, по положению на 09:00 4 января на автодорогах Талина, Абовяна и Раздана местами гололедица.

Как передает «Арменпресс», перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.