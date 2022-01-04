Европейские индексы - 03-01-22
МОСКВА, 4 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.86% и составил 16020.73 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.61% и составил 7217.22 пункта, британский FTSE снизился на 0.25% и составил 7384.54 пункта, а российский RTSI вырос на 1.69% и составил 1622.75 пункта.
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