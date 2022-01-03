Президента Бразилии Жаира Болсонару срочно госпитализировали
18:55, 3 Январь, 2022
Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.
В июле 2021 года Болсонару уже оказывался в больнице по этой же причине. Он был выписан после четырех дней госпитализации.
По данным бразильских СМИ, Болсонару госпитализировали в экстренном порядке рано утром в понедельник. В результате бразильский лидер был вынужден прервать свой отпуск на юге страны. Сейчас его состояние стабильно, говорится в сообщении больницы.
"(У президента) кишечная субокклюзия, он стабилен, проходит лечение", - отмечается в сообщении.
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