"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Норвегии

Новый штамм коронавируса "омикрон" стал преобладающим вариантом COVID-19 в Норвегии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в пресс-релизе норвежского института общественного здравоохранения (FHI).

Ранее норвежский телеканал NRK сообщал, что "омикрон" стал доминирующим вариантом вируса в столице Норвегии Осло, а также области Викен на юге страны, где находится город.

"Вариант "омикрон" в настоящее время доминирует в Норвегии, на 52-й неделе (с 27 декабря по 2 января) на него приходилось 65,4% всех случаев заражений", - говорится в пресс-релизе.

По данным FHI, на прошлой неделе в стране было выявлено 6 143 подтвержденных случая заражения новым штаммом.

В середине декабря правительство Норвегии сообщило, что в стране на фоне стремительного распространения COVID-19 ужесточили ограничения. В частности, был введен запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе, возвращено требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанцию, ограничено число участников мероприятий.

Первые случаи заражения "омикроном" были подтверждены в Норвегии у двух человек 1 декабря 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".