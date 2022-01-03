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Авиакомпания «Iran Airtour» начала полеты по маршруту Тегеран-Ереван-Тегеран

Авиакомпания «Iran Airtour» начала полеты по маршруту Тегеран-Ереван-Тегеран

Авиакомпания «Iran Airtour» с 1 января этого года начала полеты по маршруту Тегеран-Ереван-Тегеран. Об этом «Арменпресс» сообщили в ЗАО «Международные аэропорты Армении».

Рейсы будут осуществляться с частотой два рейса в неделю - по вторникам и субботам.

«Для получения информации о наличии авиабилетов, их приобретении и других подробностей просим посетить сайт авиакомпании: iranairtour.ir или связываться с местными туристическими агентствами.

Поздравляем наших коллег и желаем безопасных полетов», - говорится в сообщении ЗАО «Международные аэропорты Армении».


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