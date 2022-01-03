Авиакомпания «Iran Airtour» начала полеты по маршруту Тегеран-Ереван-Тегеран
16:20, 3 Январь, 2022
Авиакомпания «Iran Airtour» с 1 января этого года начала полеты по маршруту Тегеран-Ереван-Тегеран. Об этом «Арменпресс» сообщили в ЗАО «Международные аэропорты Армении».
Рейсы будут осуществляться с частотой два рейса в неделю - по вторникам и субботам.
«Для получения информации о наличии авиабилетов, их приобретении и других подробностей просим посетить сайт авиакомпании: iranairtour.ir или связываться с местными туристическими агентствами.
Поздравляем наших коллег и желаем безопасных полетов», - говорится в сообщении ЗАО «Международные аэропорты Армении».
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