Сухопутные войска РФ в 2022 году получат свыше 400 танков, БТР и БМП

Более 400 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты поступит на вооружение Сухопутных войск РФ в 2022 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2022 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что речь идет о современных и модернизированных образцах, "успешно зарекомендовавших себя при эксплуатации в различных климатических зонах".

"В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А", - говорится в сообщении.

В 2018 году Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что Минобороны РФ намерено закупать ежегодно около 200 танков.