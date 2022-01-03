Встреча Шольца и Путина планируется в январе, сообщили немецкие СМИ
14:52, 3 Январь, 2022
Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным планируется в январе, как передает Арменпресс, об этом сообщил со ссылкой на собственную информацию таблоид BILD.
Как пишет таблоид, социал-демократ Шольц хотел бы активнее участвовать в политике в отношении России - МИД ФРГ возглавляет партнёр Шольца по коалиции Анналена Бербок из партии "Зеленые". С момента назначения на пост министра в начале декабря Бербок сделала ряд жестких заявлений в адрес Москвы.
Как пишет BILD со ссылкой на неназванный источник, канцлер ФРГ хотел "качественных новых отношений" с Москвой.
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