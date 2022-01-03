Встреча Шольца и Путина планируется в январе, сообщили немецкие СМИ

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным планируется в январе, как передает Арменпресс, об этом сообщил со ссылкой на собственную информацию таблоид BILD.

Как пишет таблоид, социал-демократ Шольц хотел бы активнее участвовать в политике в отношении России - МИД ФРГ возглавляет партнёр Шольца по коалиции Анналена Бербок из партии "Зеленые". С момента назначения на пост министра в начале декабря Бербок сделала ряд жестких заявлений в адрес Москвы.

Как пишет BILD со ссылкой на неназванный источник, канцлер ФРГ хотел "качественных новых отношений" с Москвой.